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Россиянам рассказали, какие документы нужны для покупки билета на поезд

В правилах перевозок пассажиров появился список документов для покупки билета

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Shutterstock

Для пассажиров российских поездов составили список документов, по которым можно купить билет. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство транспорта Российской Федерации в 2022 году утвердило новые правила перевозок пассажиров, багажа, грузового багажа по железной дороге. Новые правила начнут действовать с 1 сентября этого года и являются основным документом, регламентирующим в РФ перевозку по железной дороге.

В правилах говорится, что оформление проездного билета на поезд дальнего следования производится на основании информации о документе, удостоверяющем личность.

Согласно вступающим в силу с 1 сентября правилам, приобрести билет можно, в том числе по российскому паспорту, дипломатическому и служебному паспорту, паспорту иностранного гражданина, временному удостоверению личности гражданина Российской Федерации, свидетельству о рождении (до 14 лет), удостоверению личности военнослужащего РФ или моряка, справке об освобождении из мест лишения свободы и другие.

В правилах, которые действуют до 1 сентября 2023 года, такого конкретизированного списка нет.

В конце июля сообщалось, что со следующего года в некоторые поезда дальнего следования можно будет садиться без паспорта и без билета.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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