Россиянам рассказали, какие документы нужны для покупки билета на поезд

Для пассажиров российских поездов составили список документов, по которым можно купить билет. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство транспорта Российской Федерации в 2022 году утвердило новые правила перевозок пассажиров, багажа, грузового багажа по железной дороге. Новые правила начнут действовать с 1 сентября этого года и являются основным документом, регламентирующим в РФ перевозку по железной дороге.

В правилах говорится, что оформление проездного билета на поезд дальнего следования производится на основании информации о документе, удостоверяющем личность.

Согласно вступающим в силу с 1 сентября правилам, приобрести билет можно, в том числе по российскому паспорту, дипломатическому и служебному паспорту, паспорту иностранного гражданина, временному удостоверению личности гражданина Российской Федерации, свидетельству о рождении (до 14 лет), удостоверению личности военнослужащего РФ или моряка, справке об освобождении из мест лишения свободы и другие.

В правилах, которые действуют до 1 сентября 2023 года, такого конкретизированного списка нет.

В конце июля сообщалось, что со следующего года в некоторые поезда дальнего следования можно будет садиться без паспорта и без билета.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.