Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сийярто рассказал об отказе Евросоюза странам Юго-Восточной Европы в помощи с газом

Сийярто: ЕС отказал странам Юго-Восточной Европы в помощи с газом

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о давлении Европейского союза на семь государств Юго-Восточной Европы с тем, чтобы они отказались от закупок российского газа, и об отказе ЕС при этом помогать в диверсификации импорта энергоносителей. Об этом министр заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По словам Сийярто, Евросоюз давит на эти страны, добиваясь от них отказа от импорта российского газа. При этом ЕС категорически отказывается предоставить помощь в создании инфраструктуры для новых газовых маршрутов. В Брюсселе считают негативным зависимость от газа и требуют перехода на «зеленую энергетику». По мнению же Сийярто, переход на альтернативные источники энергии может занять от 10 до 20 лет.

В связи с такой деструктивной позицией Евросоюза, сказал министр, Болгария, Венгрия, Греция, Румыния, Сербия, Словакия и Турция провели ряд переговоров, посвященных расширению инфраструктуры в регионе для того, чтобы стала возможна доставка больших объемов газа из Турции, Азербайджана и Катара через Юго-Восточную Европу в центральную часть континента.

Ранее сообщалось, что газ в Европе снова подорожал более чем на 10%.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях