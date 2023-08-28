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В Чехии заявили, что не могут отказаться от российской нефти

Минпромторг Чехии: страна пока не может полностью отказаться от российской нефти

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Christophe Gateau/Global Look Press

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на встрече с чешскими дипломатами заявил, что страна не может отказаться от поставок российской нефти, передает ТАСС.

«Немедленный переход исключительно на нероссийские источники [нефти] невозможен» до окончания строительства нефтепровода IKL, который свяжет Чехию с трансальпийским нефтепроводом TAL в германском городе Ингольштадт в Баварии», — сказал Сикела.

По его словам, реализация проекта нефтепровода TAL+ позволит прекратить поставки по нефтепроводу «Дружба».

Ранее сообщалось, что Чехия планирует закупать российскую нефть до тех пор, пока не найдет ей замену. По словам Дундры, исключение для Чехии из санкций ЕС на импорт нефти из РФ действительно до увеличения мощности нефтепровода TAL. Завершить процесс реконструкции объекта намечено в начале 2025 года.

Пресс-секретарь правительства республики Вацлав Смолка также подтвердил журналистам планы о завершении поставок российской нефти.

В конце весны стало известно, что Mero заключила договор с акционерами консорциума нефтепровода TAL об увеличении его мощностей, что позволит Чехии получать 7-8 млн тонн нефти ежегодно. По предварительным данным, на расширение пропускной способности трубопровода понадобится 1,6 млрд крон ($74 млн).

Ранее сообщалось, что Россия стала главным поставщиком нефти в Китай.

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