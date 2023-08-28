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Украинские энергосистемы не справляются с запросами граждан

«Укрэнерго»: выработка электроэнергии едва покрывает нужды украинцев

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Depositphotos

Выработка электроэнергии на Украине едва покрывает высокие потребительские нужды, заявила компания «Укрэнерго».

По данным энергокомпании, потребление электричества в стране продолжает держаться на максимальных для лета отметках. Так, 27 августа был зафиксирован вечерний максимум потребления, который оказался ниже прежнего летнего рекорда на 4%, уточнили энергетики.

«Это все еще очень много для энергосистемы, учитывая ограниченные из-за повреждений и ремонтов возможности электростанций по производству электроэнергии», — говорится в сообщении энергокомпании.

По данным компании, днем потребление электроэнергии меньше, из-за чего возникает избыток электроэнергии в системе. В вечерние же часы потребление на Украине «выходит на суточный максимум» и из-за уменьшения возможностей своих электростанций энергосистема требует импорта электроэнергии из Европы. Так, 28 августа идет импорт электроэнергии из Словакии максимальной мощностью 336 МВт, а экспорт отсутствует.

В «Укрэнерго» заявили, что для решения ситуации есть варианта решения ситуации — экспорт электроэнергии или отключение солнечных электростанций. В компании также отметили, что 28 августа обесточенными остаются 436 населенных пункта.

19 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило $9,1 млн на поддержку энергетических компаний страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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