Акции китайского застройщика обвалились на 87% после возобновления торгов

Акции китайского застройщика Evergrande в моменте обвалились на 87,66% до 0,22 гонконгских долларов ($0,03). По состоянию на 11:00 по мск бумаги отыграли падение до 0,35 гонконгских долларов ($0,04). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Trading View.

Обвал произошел после возобновления торгов в Гонконге, которые были приостановлены на 17 месяцев c марта 2022 года. Перед началом торгов был опубликован отчет компании за первый квартал. Выручка компании выросла до 128,18 млрд юаней с 89,28 млрд юаней годом ранее. Чистый убыток сократился более чем вдвое до 39,25 млрд юаней. Общий долг Evergrande по состоянию на конец июня составлял 2,39 трлн юаней. Совокупные активы оценивались в 1,74 трлн юаней. Аудитор компании Prism не выпустил заключение по отчету из-за высокой неопределенности вокруг бизнеса девелопера.

В результате последнего обвала акций компания стала стоить 4,6 млрд гонконгских долларов ($586 млн) после пика в 420млрд ($53,5 млрд) в 2017 году, подсчитало агентство Reuters.

Эксперты сомневаются, что Evergrande сможет рассчитываться с долгами за счет продажи недвижимости. Покупатели предпочтут госкомпании, считают в сингапурской брокерской фирме UOB Kay Hian. Сама Evergrande не сможет воспользоваться поддержкой властей.

В апреле 2022 года Evergrande предложила кредиторам план реструктуризации. Однако встречи с кредиторами были вновь отложены до конца сентября в связи с желанием дать им больше времени на оценку ситуации.

Напомним, осенью 2021 года Evergrande пропустил платежи по облигациям на $300 млрд. Это привело к дефолту по части долговых бумаг. Компания начала масштабную реструктуризацию задолженности.

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