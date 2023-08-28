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В Минсельхозе рассказали о росте цен на хлеб в 2023 году

Минсельхоз заявил об увеличении розничных цен на хлеб на 1% с начала года

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Gregory Bull/AP

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации заявили, что розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки в России с начала года увеличились всего на 1%. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве ожидают, что по итогам 2023 года ценовая динамика в данном сегменте не должна превысить уровень общей инфляции.

До этого Минсельхоз РФ опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что цены на хлеб в России в ближайшее время существенно вырастут. Представители министерства заявили, что ожидают удорожания хлеба максимум на уровень общей инфляции в стране.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что закупать зерно в интервенционный фонд в текущем году не планируется, такой необходимости нет. 

По ее словам, в РФ достаточно зерна для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет.
Интервенционный фонд – одна из разновидностей переходящих запасов, при которых осуществляется закупка государством сельскохозяйственной продукции у сельхозпроизводителей.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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