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География экспорта российского угля к 2030 году сильно изменится

«Ведомости»: к 2030 году география российского экспорта угля сместится в Азию

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

География экспорта российского угля к 2030 году претерпит существенные изменения, согласно исследованию консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее – McKinsey в России). Об этом сообщают «Ведомости».

По прогнозам экспертов, общий объем поставок российского угля за рубеж останется стабильным на уровне около 220 млн тонн в год. Однако структура экспорта серьезно изменится - ключевым импортером вместо Китая станет Индия.

Как отмечает издание, в настоящее время основным покупателем российского угля является Китай. Однако к 2030 году его доля сократится до 5% от общего объема экспорта из-за наращивания собственной добычи Поднебесной. В то же время доля Индии в российском экспорте вырастет до 40%.

Помимо Индии, существенно увеличатся поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Для поддержания объемов экспорта на прежнем уровне российским компаниям придется оптимизировать издержки и активно осваивать новые рынки сбыта взамен Китая.

По данным «Ведомостей», эксперты прогнозируют, что основную конкуренцию российскому углю будут составлять Индонезия в Азии и Австралия на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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