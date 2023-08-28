В ФНС заметили снижение нарушений при работе с самозанятым

Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала уменьшение числа компаний, подозреваемых в незаконном привлечении самозанятых вместо наемных сотрудников. Об этом сообщает издание Forbes.

По данным ФНС, если в 2020 году доля таких организаций составляла 3,6% от всех работодателей, привлекающих самозанятых, то в настоящее время этот показатель снизился до 0,7%.

Как отмечает Forbes, недобросовестные предприниматели прибегают к маскировке постоянных сотрудников под самозанятых, чтобы не платить за них налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Специальная система ФНС автоматически анализирует данные о выплатах самозанятым и выявляет компании, у которых есть риск использования незаконных схем. В частности, алгоритмы оценивают регулярность и объем переводов от одного работодателя конкретному самозанятому, длительность их сотрудничества, предыдущее место работы исполнителя.

При обнаружении признаков нарушений организация сначала получает предупреждение из ФНС. Затем могут последовать выездные налоговые проверки, допрос самозанятых. Санкции за неуплату НДФЛ и взносов составляют до 40% от суммы задолженности.

Многие компании после первых предупреждений отказываются от незаконных схем, пояснили в ФНС. Эффективная работа алгоритмов и профилактика позволяют снизить долю нарушителей среди работодателей, привлекающих самозанятых, резюмировали в налоговой службе.

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