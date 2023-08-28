Товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос до $33,5 млрд, сообщает РИА Новости.

Импорт Индией российских товаров вырос в три раза — до $31,5 млрд. Страна импортирует в основном нефть, удобрения и алмазы.

Поставки в Россию индийской продукции увеличились в 1,7 раза — до $1,9 млрд. В основном это лекарства, ракообразные и табак.

Ранее Министерство торговли и промышленности Индии сообщило о начале экспорта местного джина на российский рынок на фоне роста импорта водки из России в 3,6 раза.

Сообщается, что за первую половину 2023 года Россия поставила в Индию 750 тыс. дал (декалитров) водки. Индия же за два месяца (май-июнь) 2023 года поставила в РФ 130 тыс. дал джина, причем в 2022 году таких поставок не было.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал, что индийский джин Radico Khaitan поступает на массовый рынок, также поступает продукция более мелких производителей.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.