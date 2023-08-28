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В Южной Корее расследуют схему лоббирования поставок лекарства от COVID-19

Yonhap: в Корее расследуют схему лоббирования поставок лекарства от COVID-19

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Павел Львов/РИА Новости

В Южной Корее расследуют незаконную схему лоббирования поставок лекарства от COVID-19. Об этом пишет Yonhap.

В рамках расследования был проведен обыск в здании Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарств.

«Следователи ... обычкали офис министра, и еще два места, чтобы получить доказательства по обвинениям в том, что бывший министр по фамилии Ким нарушил Закон о неправомерном вымогательстве и взяточничестве», — сообщает агентство.

Поводом для расследования стало возникшее подозрение в том, что бизнесмен по фамилии Ян в 2021 году незаконно получил прибыль в размере 900 млн вон ($680,7 тыс.) от фармацевтической компании за помощь в получении разрешения на клинические испытания препарата для лечения COVID-19.

До этого Следком выдвинул директору фармацевтической фирмы подозрение в мошенничестве на 35 млн рублей.

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