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Стало известно, как рост МРОТ повлияет на зарплаты бюджетников

URA.RU: зарплаты всех бюджетников пересмотрят после роста МРОТ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что повышение уровня МРОТ в 2024 году приведет к пересмотру заработных плат всех категорий бюджетных сотрудников. Об этом сообщает URA.RU.

«Придется пересмотреть показатели окладов, разрядов, исходя из того, что не может быть зарплата работника нижней квалификации выше, чем работников средней, высшей квалификаций», — подчеркнула она.

Также Бессараб рассказала о планируемом повышении пенсии отставных военнослужащих на 5,5% — в среднем до 42 тыс. рублей.

До этого депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что рост МРОТ приведет к сокращению доходного неравенства в России. В 2024 году в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%. Также на 2024 год в России запланированы выборы президента.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении стипендий до уровня МРОТ.

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