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Финансовая подушка безопасности в 2,5 раза опередила авто по важности для россиян

Сбер: главной целью накоплений россиян стала финансовая подушка безопасности

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Depositphotos

Аналитики Сбербанка выяснили, что россияне стали чаще откладывать на создание финансовой подушки безопасности и реже — на другие цели. Об этом пишет РИА Новости.

По данным анализа, свыше 2 млн вкладчиков Сбербанка планируют накопить на формирование такой подушки, 630 тыс. человек копят на новое авто. Еще 500 тыс. человек копят на новую технику, праздники, недвижимость и отдых.

При этом 41 тыс. вкладчиков пытается накопить на лечение зубов, а еще 6 тыс. — на покупку часов (какой категории — не уточняется).

До этого Центробанк сообщил, что количество россиян, хранящих сбережения в банках, выросло до 42%. За последний месяц численность россиян, доверяющих банкам, выросла на 3%.

На этом фоне на 2,3 % увеличилось количество россиян, предпочитающих направлять свободные средства на приобретение дорогостоящих товаров — до 32%. В то же время доля экономящих граждан практически не изменилась и составила 51,7%.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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