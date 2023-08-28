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Стала известна сумма долга Google перед российскими кредиторами

ТАСС: долги Google перед российскими кредиторами превысили 20 млрд рублей

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Dado Ruvic/Reuters

Денежная задолженность Google перед кредиторами в России превысила 20 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

На первом собрании кредиторов сумма денежных требований в РФ к Google составляет 97,2% от общей, которая превышает 20 млрд рублей. Решено ходатайствовать в Арбитражный суд Москвы о признании российского подразделения корпорации Google банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

В мае 2022 года российская «дочка» корпорации выразила намерение обратиться в суд с заявлением о признании банкротства. Арбитражный апелляционный суд уже применил в отношении ООО «Гугл» начальную процедуру банкротства — наблюдение.

Свои требования к Google заявили более 1 тыс. российских компаний. Преобладающее большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламных материалов.

17 августа суд в Москве оштрафовал Google за неудаление недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине и другие запрещенные в РФ сведения.

Ранее стало известно, что Google разрешит Android-смартфонам отправлять сообщения через спутниковую связь.

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