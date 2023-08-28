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Американский холдинг выплатит компенсацию за некачественные беруши для солдат

Bloomberg: холдинг 3M выплатит $5,5 млрд за дефектные беруши для военных

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Jochen Tack/Global Look press

Американский многопрофильный холдинг 3M предварительно согласился выплатить компенсацию в $5,5 млрд за некачественные противошумовые вкладыши для военных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Истцы обвиняют холдинг, что его продукция — военные беруши — недостаточно защищали солдат. В итоги у многих военнослужащих значительно ухудшался слух. В 2012 году в Минобороны США получило свыше 970 тыс. подобных жалоб.

«3M может <…> заплатить из-за обвинений в том, что беруши недостаточно защищают слух военнослужащих», — уточнили в публикации.

Более $5,5 млрд за дефектные военные беруши компания намерена выплачивать в течение пяти лет. Но совет директоров 3M еще окончательно не утвердил это решение.

В марте стало известно, что американский производитель 3М ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России научно-производственному холдингу ВМП.

Ранее объяснил, почему не стоит часто использовать беруши.

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