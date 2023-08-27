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Зеленский рассказал о планах по уплате внешнего долга Украины

Зеленский выразил надежду на реструктуризацию $160 млрд долга Украины Западом

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на реструктуризацию внешнего долга Украины Западом. С таким заявлением он выступил в интервью украинскому телеканалу «Рада».

Он отметил, что Евросоюз уже предоставил Украине €50 млрд, однако этого недостаточно для восстановления экономики страны, поэтому Киев будет брать новые кредиты. При этом Зеленский обратил внимание на то, что значительную их часть выплачивать придется через 30 лет.

«Подарков нет, нужно к этому привыкать. <..> Много долгов, я уверен, будут реструктурированы», — высказался украинский лидер.

По словам Зеленского, в условиях ведения боевых действий безопасность страны потребует национализации ряда энергетических объектов «при всем уважении к частной собственности».

Международный татистический портал Statista сообщает, что национальный долг Украины по состоянию на август 2023 года составляет $161,94 млрд.

В августе 2022 года Bloomberg писало, что кредиторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 года.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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