В Альфа-Банке отменили комиссию за эквайринг

Альфа-Банк отменил комиссию на платежи по эквайрингу для новых клиентов, сообщает пресс-служба банка.

Предпринимателям больше не нужно платить комиссию за прием платежей, аренду оборудования, подключение или поддержку оборотов на терминале или смартфоне.

Чтобы принимать платежи без комиссии, достаточно открыть бесплатный счет для бизнеса. Нулевая ставка на торговый или интернет-эквайринг действует для оборота компании до 1 млн рублей в месяц в течение 3 месяцев с даты подключения.

«Мы знаем, что нашим клиентам важно эффективно развивать свой бизнес. Все привыкли, что банки берут процент с платежей, а мы полностью отменили комиссию за все виды эквайринга. Это позволит значительно сэкономить на банковских сервисах, а также принять решение, с каким банком продолжить сотрудничество», — рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Тариф без комиссии можно подключить новым клиентам в течение 20 дней после открытия счета для бизнеса.