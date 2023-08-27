Чистая прибыль Sinopec сократилась на фоне падения цен на нефть

Крупнейшая нефтяная компания Китая China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) по итогам первого полугодия 2022 года получила чистую прибыль в размере 35,11 млрд юаней (около $4,82 млрд), что на 20,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности корпорации, опубликованные на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Столь существенное падение чистой прибыли Sinopec объясняет в первую очередь снижением мировых цен на нефть и падением рентабельности ряда продуктов нефтепереработки. В результате операционные доходы компании за полгода сократились на 1,1% и составили $218 млрд. Доход на одну акцию упал на 19,3%.

При этом Sinopec удалось нарастить объемы ключевых производственных показателей. Так, переработка нефти выросла на 4,8% и достигла 126,5 млн тонн. Продажи продуктов нефтепереработки, используемых в качестве топлива, увеличились на 18,5%, до 116,6 млн тонн.

Sinopec отмечает, что в первом полугодии 2022 года экономика Китая продолжала восстанавливаться после пандемии. Это привело к значительному росту внутреннего спроса на энергоресурсы. В частности, потребление природного газа в КНР увеличилось на 6,7% в годовом исчислении. Потребление ключевых нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, керосин) выросло на 16,2%.

За январь-июнь 2022 года Sinopec увеличила добычу сырой нефти на 0,02% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 139,68 млн баррелей. Производство природного газа выросло на 7,6% и достигло 18,7 млрд кубометров.

Помимо производственных результатов, Sinopec объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму от $100 млн до $200 млн. С начала 2022 года котировки акций китайской компании на Гонконгской бирже увеличились на 14,4%.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.