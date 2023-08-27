Украина продолжает нести убытки из-за прекращения зерновой сделки

Выход России из соглашения о прекращении огня на Черном море и последующие атаки на украинские порты привели к блокаде основных маршрутов экспорта зерна из страны. Это поставило под угрозу доходы украинских фермеров, на которых приходится значительная часть поставок продовольствия в мире. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Три четверти украинского экспорта зерна осуществлялось через Черное море, а восстановленный в июле коридор безопасности обеспечил временную возможность для транспортировки урожая. Однако после выхода России из соглашения в конце октября эта дорога вновь оказалась закрытой.

Отсутствие возможностей сбыта привело к резкому падению цен на зерно внутри Украины из-за избыточного предложения. В то время как мировые котировки продолжают оставаться высокими, украинские фермеры вынуждены сбывать свой товар значительно дешевле.

Это ставит под угрозу рентабельность их хозяйств, многие из которых уже не смогут покрыть затраты на уборку нынешнего урожая и посев следующего. Кроме того, возросли транспортные расходы на доставку продукции к румынскому порту Констанца по Дунаю.

В сложившейся ситуации фермеры вынуждены сокращать площади посевов или переключаться на более прибыльные, но более истощающие почву культуры. Это может негативно сказаться на объемах производства зерна на Украине уже в следующем сезоне.

По оценкам экспертов, многие хозяйства рискуют оказаться на грани банкротства, что нанесет тяжелый удар не только по сельскому хозяйству, но и экономике страны в целом. Решение проблемы экспорта зерна остается критически важным для Украины.

В это же время власти Румынии заявили о намерении удвоить транзит украинского зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.