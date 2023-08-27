Румынские власти заявили о намерении удвоить транзит украинского зерна

Румыния намерена в течение двух месяцев удвоить пропускную способность своего главного черноморского порта и судоходных путей на Дунае для увеличения транзита украинского зерна через страну, заявил газете The Financial Times премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

По его словам, в этом году у Украины будет около 40 млн тонн зерна на экспорт и, чтобы посодействовать альтернативному транзиту зерна, Бухарест увеличит пропускную способность в гавани Констанцы и на путях, ведущих в этот порт. Чолаку считает, что принятые румынскими властями меры позволят удвоить экспорт украинского зерна до 4 млн тонн в месяц.

Премьер рассказал, что для этого Румынии нужно будет с октября расширить грузопоток минимум до 14 судов, разрешить судам совершать ночные рейсы, увеличить вдвое размеры грузовых барж, открыть больше автомобильных пунктов пересечения границы и улучшить железнодорожную инфраструктуру на станциях, граничащих с Украиной, для ускорения перевалки грузов.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что его страна, а также Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия обратились к руководству Евросоюза о продлении запрета на импорт украинской аграрной продукции до конца 2023 года. При этом транзит украинского зерна в этих странах не запрещен.

В МИД Украины такое ограничение назвали неприемлемым и нарушающим соглашения страны с ЕС.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.