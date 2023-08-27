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Россия обогнала США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию

ФАО: Россия вышла на первое место по экспорту сурими в Азию

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Depositphotos

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия вышла на первое место среди стран – экспортеров сурими — филе минтая, которое используется для производства крабовых палочек, на рынки Азии. Это связано с большей конкурентоспособностью российского продукта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет ФАО.

В нем отмечается, что в первом квартале 2022 года продажи сурими на европейских и азиатских рынках снизились почти на 10%. Это привело к падению цен и уменьшению маржи производителей сурими из Аляски. Многие покупатели стали переходить на более дешевую российскую рыбопродукцию.

Россия лидирует по добыче минтая, основной сырьевой базы для производства сурими. В 2022 году было выловлено рекордные 1,9 млн тонн этого вида рыбы. В то время как объем добычи минтая США составил 1,3 млн тонн.

Экспорт российской рыбопродукции в Китай в 2022 году вырос на 50% по стоимости в годовом выражении и достиг $2,75 млрд. Поставки в КНР составили 937,3 тыс. тонн после восстановления прямых контактов.

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