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Россия поставила в Индию первую за четыре года партию урановой руды

РИА Новости: Индия купила у России партию урана из 118 тонн впервые с 2019 года

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Нью-Дели в июне приобрел у Москвы первую за четыре года партию урановой руды, стоимость которой составила $13,5 млн. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли и промышленности Индии, передает РИА Новости.

Согласно информации агентства, в рамках сделки Россия экспортировала в республику 118 тонн ресурсов. В последний раз подобная поставка была осуществлена в 2019 году. Тогда за весь год Москва снабдила Нью-Дели 1,77 тыс. тонн урана и заработала $101,6 млн, говорится в публикации.

В августе сообщалось, что США значительно нарастили закупку урана у РФ. По данным американской статистической службы, за шесть месяцев с начала 2023 года Вашингтон приобрел у Москвы 416 тонн данного вида ресурсов и заплатил $696,5 млн.

При этом показатель в 2,2 раза превысил значения, зафиксированные за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, указанный объем оказался максимальным с 2005 года.

Более того, в первом квартале текущего года американские компании удвоили объем закупок российских удобрений. Соответствующие траты зарубежных предприятий выросли с $262 млн до $596 млн, говорится в сообщении «Росконгресса».

Ранее стало известно, во сколько раз Индия нарастила импорт российской водки.

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