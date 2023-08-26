Покинувшее порт Одессы судно направилось в Варну

Второе судно, находившееся с февраля 2022 года в порту Одессы, вышло в Черное море и направилось в сторону Болгарии. Об этом сообщил украинский телеканал «ТСН.ua».

«Речь идет о балкере Primus (ex Polarstar), он вышел из акватории одесского порта сегодня утром, а прибыл еще 20 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль идет в сторону Варны на северо-востоке Болгарии.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве заявил, что новые маршруты для доставки зерновых культур взамен использовавшихся в рамках зерновой сделки непродуктивны и рискованны. Он также отметил, что Турция прилагает много усилий для возобновления черноморской инициативы, в рамках которой, по словам Фидана, было доставлено свыше 33 млн тонн зерна.

До этого глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия может вернуться к зерновой сделке лишь в случае практического выполнения всех обязательств.

Ранее Турция заявила о продолжении переговоров по зерновой сделке с ООН, РФ и Украиной.