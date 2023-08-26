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Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем иностранным валютам

Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, за исключением рубля

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Depositphotos

Криптобиржа Binance с 26 августа ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля, сообщает Frank Media.

Ограничения касаются клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России.

Один из россиян подтвердил порталу, что у него пропала возможность P2P-операций в иностранных валютах.

Ранее сообщалось, что Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет того, могла ли она использоваться гражданами России для обхода санкций и перевода денежных средств.

Расследование ведет отдел национальной безопасности министерства. По информации агентства, оно направлено на то, чтобы выяснить, нарушала ли Binance или должностные лица компании санкции в отношении России.

По словам одного из источников, криптобиржа ведет переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы на то, что она использовалась для уклонения от санкций против Ирана до того, как был введен строгий контроль за соблюдением.

В заявлении Binance, отмечает Bloomberg, говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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