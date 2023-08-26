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Иностранцы выходят из облигаций федерального займа

ЦБ РФ: за июль доля иностранных держателей ОФЗ сократилась на 0,9 п.п., до 7,9%

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Доля иностранцев-держателей российских облигаций федерального займа (ОФЗ) за июль сократилась на 0,9 процентных пункта и составила 7,9% на 1 августа 2023 года. Это следует из материалов Центробанка РФ. Номинальный объем ОФЗ на руках у нерезидентов составил 1,556 трлн рублей.

На 1 июля доля иностранных держателей российских бумаг была 8,8%, а номинальный объем облигаций был на уровне 1,69 трлн рулей.

По итогам 2021 года каждый пятый держатель ОФЗ оказался иностранцем — таковых было 19,9%. Размер их вложений в российские облигации тогда достиг 3,1 трлн рублей. Причем, в третьем квартале 2021-го нерезиденты инвестировали в ОФЗ рекордные 3,4 трлн рублей. Соответственно, доля зарубежных владельцев бумаг за год и восемь месяцев упала в 2,5 раза, а размер вложений — почти вдвое.

Доля нерезидентов, владеющих ОФЗ, стабильно сокращается с октября 2022 года. На 1 октября прошлого года она составила 17,9%, на 1 ноября — 17,6%, на 1 декабря — 13,2%. На 1 января 2023 года таковых уже было 11,1%. На начало февраля их осталось 9,9%, на 1 июня — 9,1%.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк назвала ОФЗ хорошим вариантом сбережений на срок более полугода.

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