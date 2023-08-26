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Минфин опроверг сообщения об усложнении продажи иностранцами бизнеса в России

Минфин: правительство не заставляет уходящие из РФ фирмы снижать цену бизнеса

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Владимир Баранов/РИА Новости

Зарубежным компаниям, оставшимся в России, создаются все необходимые условия. Тем, кто решил продать свои российские активы, цены по сделкам не занижают, так как их определяет независимый оценщик, заявили в пресс-службе Минфина РФ.

«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России. Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга. Тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену», — отметили в пресс-службе министерства.

Оценку активов зарубежных компаний, решивших уйти из РФ, проводят не члены комиссии, а независимый оценщик, добавили в Минфине. Стоимость бизнеса может измениться, только если комиссия укажет на некорректную оценку рыночной цены зарубежного бизнеса.

О практике занижения цен российскими властями накануне сообщил Reuters.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС рассказывал, что каждая заявка на уход иностранной компании рассматривается индивидуально. Условия выхода из российских активов определены президентом, подкомиссия проводит собрания два-три раза в неделю.

Ранее Heineken продала бизнес в России производителю «Прелести» за €1.

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