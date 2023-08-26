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В Минфине рассказали об иностранном бизнесе, остающемся в России

В Минфине заявили, что иностранному бизнесу в РФ создают все необходимые условия

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Иностранному бизнесу, который в настоящий момент продолжает оставаться в России, создаются все необходимые условия, среди которых разрешение на дивиденды, заявили в Министерстве финансов Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Минфина, зарубежным предприятиям также предоставляется возможность погашения внутрикорпоративного долга.

«Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга. Тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену», — добавили в российском министерстве.

Ведомство опровергло информацию, что Россия якобы усложняет выход иностранцев из российского бизнеса.

В Минфине подчеркнули, что оценка осуществляется не членами комиссии, а независимым оценщиком. При этом цена может поменяться лишь в случае, когда комиссия укажем на некорректную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса.

До этого «Известия» уточняли, что поднимать ставку по льготной ипотеке на первичное жилье не будут.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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