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Регионы РФ получат допфинансирование на модернизацию систем водоснабжения

Кабмин направит средства на модернизацию систем водоснабжения в 11 регионах РФ

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Российские власти направят дополнительное финансирование в 11 регионов на строительство и реконструкцию водоснабжения, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Модернизация объектов питьевого водоснабжения проводится в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Субсидии поступят в Башкортостан, Дагестан, Калмыкию, Карачаево-Черкесию, Якутию, в Архангельскую, Владимирскую, Костромскую, Липецкую, Нижегородскую и Ульяновскую области. Всего в эти регионы будет направлено более 843 млн рублей.

Главной целью проекта «Чистая вода» является обеспечение более 88,8% жителей России питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году. На эти мероприятия в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено 46,6 млрд рублей, в 2024 году – 26,8 млрд рублей.

В начале августа сообщалось, что в Ростовской области разработают новую концепцию обеспечения жителей питьевой водой.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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