В России оценили возможность обеспечить больных лекарствами по рецепту бесплатно

Чтобы обеспечить всех больных в России лекарствами по рецепту бесплатно, нужно 500 млрд рублей в год. Такую оценку в беседе с URA.RU привел первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, такой проект просчитывается в Минздраве, он уже близок к решению. Парламентарий допустил, что также российская промышленность должна производить до 90% всех препаратов. Сейчас половина из них — импортные. Курс доллара растет, увеличиваются расходы на лекарства.

Президент России Владимир Путин 20 октября 2022 года подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, которые отпускаются по рецепту. Он начался 1 марта 2023 года и будет проходить до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

При принятии закона отмечалось, что возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств окажет поддержку малому предпринимательству, работающему на аптечном рынке, а также обеспечит большую доступность препаратов, отпускаемых по рецепту, для всех категорий граждан страны.

Ранее провизор объяснила, как российские аптеки добиваются лекарственного суверенитета.