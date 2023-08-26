Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России оценили возможность обеспечить больных лекарствами по рецепту бесплатно

Депутат Тумусов: на бесплатные лекарства для больных в РФ нужно ₽500 млрд в год

close
100%
Freepik

Чтобы обеспечить всех больных в России лекарствами по рецепту бесплатно, нужно 500 млрд рублей в год. Такую оценку в беседе с URA.RU привел первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, такой проект просчитывается в Минздраве, он уже близок к решению. Парламентарий допустил, что также российская промышленность должна производить до 90% всех препаратов. Сейчас половина из них — импортные. Курс доллара растет, увеличиваются расходы на лекарства.

Президент России Владимир Путин 20 октября 2022 года подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, которые отпускаются по рецепту. Он начался 1 марта 2023 года и будет проходить до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

При принятии закона отмечалось, что возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств окажет поддержку малому предпринимательству, работающему на аптечном рынке, а также обеспечит большую доступность препаратов, отпускаемых по рецепту, для всех категорий граждан страны.

Ранее провизор объяснила, как российские аптеки добиваются лекарственного суверенитета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях