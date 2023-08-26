Уровень банкротства в европейских компаниях достиг высочайшего уровня за последние годы, однако Евросоюз (ЕС) продолжит передавать Украине оружие в ущерб собственной экономике. Об этом пишет PressTV.

Официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано заявил изданию, что ЕС продолжит поддерживать Украину «столько, сколько нужно». Автор PressTV при этом отметил, что своим высказыванием политик лишь преуменьшил опасения по поводу грядущего кризиса, который затрагивает стоимость проживания в Европе.

Согласно материалу издания, все больше экспертов соглашаются с тем, что антироссийские санкции нанесли Евросоюзу огромный ущерб.

До этого агентство Bloomberg передавало мнение европейских чиновников, которые утверждали, что США и Евросоюз могут сократить помощь Украине, поскольку они не могут поддерживать ее на прежнем уровне. По данным агентства, запасы боеприпасов Соединенных Штатов и ЕС истощаются. До конца 2024 года они не смогут увеличить производство их необходимого количества.

Младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэнь также высказывал мнение, что военная и финансовая помощь, оказываемая странами Запада Украине, достигла критической отметки.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.