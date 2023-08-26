Американская газета пишет, что Путин подготовил ВПК к затяжному конфликту на Украине

Обозреватель американского журнала National Interest Зак Йост написал, что Украина и ее союзники в отличие от российского президента Владимира Путина оказались не готовы к затяжным военным действиям.

«Запад оказался застигнутым врасплох, ведя опосредованную войну на истощение, не имея для этого промышленной базы», — отметил он.

По его мнению, ключевую роль в украинском конфликте играют пехотные резервы и артиллерийские боеприпасы и российский президент подготовил российский военно-промышленный комплекс (ВПК) для производства всего необходимого.

По словам журналиста, США и НАТО осознают, что их арсеналы все больше истощаются, а промышленных мощностей для пополнения запасов и поставок вооружения Украине не хватает.

25 августа председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что темпы наступления ВС Украины идут медленнее, чем предполагали «его организаторы».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.