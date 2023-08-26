Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американская газета пишет, что Путин подготовил ВПК к затяжному конфликту на Украине

NI: Путин подготовил работу ВПК на случай затяжного конфликта на Украине

close
100%
РИА Новости

Обозреватель американского журнала National Interest Зак Йост написал, что Украина и ее союзники в отличие от российского президента Владимира Путина оказались не готовы к затяжным военным действиям.

«Запад оказался застигнутым врасплох, ведя опосредованную войну на истощение, не имея для этого промышленной базы», — отметил он.

По его мнению, ключевую роль в украинском конфликте играют пехотные резервы и артиллерийские боеприпасы и российский президент подготовил российский военно-промышленный комплекс (ВПК) для производства всего необходимого.

По словам журналиста, США и НАТО осознают, что их арсеналы все больше истощаются, а промышленных мощностей для пополнения запасов и поставок вооружения Украине не хватает.

25 августа председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что темпы наступления ВС Украины идут медленнее, чем предполагали «его организаторы».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях