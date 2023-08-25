Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк получил Finaward за технологичность

Альфа-Банк получил четыре награды Finaward

close
100%
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк получил награды в 4 номинациях премии журнала «Банковское обозрение» Finaward, сообщает пресс-служба банка.

Альфа-Банк получил награды «Мобильный банк года — Альфа-Онлайн», «Расчетный счет для бизнеса года», «Кредитная карта года — «Год без %» и «Внедрение Open API» за технологичное решение Alfa API.

Благодаря Alfa API финансовые сервисы Альфа-Банка можно получать за его пределами — у финтех-партнеров, маркетплейсов, облачных сервисов и других компаний.

Эксперты отдельно отметили преимущества кредитной карты Альфа-Банка, а также удобство и технологичность браузерной версии мобильного банка «Альфа-Онлайн», которая позволяет получать все преимущества цифрового обслуживания без необходимости скачивать приложение.

Кроме того, несколько проектов заняли призовые места: BNPL-сервис партнера банка «Подели» в решениях для B2B, платежные стикеры Альфа-Банка и банковский тест-драйв, а также совместный HR-проект банка с командой Эйч: «Школа софт-скилов».

Премия инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward отмечает наиболее яркие продуктовые и IT-решения в финансовом секторе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях