Альфа-Банк получил Finaward за технологичность

Альфа-Банк получил награды в 4 номинациях премии журнала «Банковское обозрение» Finaward, сообщает пресс-служба банка.

Альфа-Банк получил награды «Мобильный банк года — Альфа-Онлайн», «Расчетный счет для бизнеса года», «Кредитная карта года — «Год без %» и «Внедрение Open API» за технологичное решение Alfa API.

Благодаря Alfa API финансовые сервисы Альфа-Банка можно получать за его пределами — у финтех-партнеров, маркетплейсов, облачных сервисов и других компаний.

Эксперты отдельно отметили преимущества кредитной карты Альфа-Банка, а также удобство и технологичность браузерной версии мобильного банка «Альфа-Онлайн», которая позволяет получать все преимущества цифрового обслуживания без необходимости скачивать приложение.

Кроме того, несколько проектов заняли призовые места: BNPL-сервис партнера банка «Подели» в решениях для B2B, платежные стикеры Альфа-Банка и банковский тест-драйв, а также совместный HR-проект банка с командой Эйч: «Школа софт-скилов».

Премия инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward отмечает наиболее яркие продуктовые и IT-решения в финансовом секторе.