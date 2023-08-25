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В США заявили о готовности «и дальше» повышать процентную ставку

В ФРС США заявили о готовности повышать процентную ставку из-за высокой инфляции

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Global Look Press

Американская Федеральная резервная система (ФРС) готова в случае необходимости повысить процентную ставку из-за высокого уровня инфляции. Об этом сообщил председатель финансового регулятора США Джером Пауэлл, чьи слова передает РИА Новости.

По оценке главы ФРС, инфляция в стране отошла от пиковых значений, продолжает находиться на «слишком высоком уровне», борьба с ней еще не окончена.

«Мы готовы и далее повышать процентную ставку», — заявил он в ходе экономического симпозиума в Джексон-Хоуле.

Пауэлл также выразил готовность сохранять ограничительную политику до того момента, пока не появится уверенность в устойчивом снижении инфляции.

Он также подчеркнул, что за минувший год Соединенные Штаты существенно ужесточили финансовую и ценовую политику.

До этого Пауэлл говорил, что до конца 2023 года ФРС США точно не планирует понижать процентную ставку.

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