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Энергостратегия России до 2050 года будет готова к концу года

Минэнерго РФ: энергостратегия России до 2050 года будет готова к концу года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что министерство собирается завершить подготовку Энергетической стратегии РФ до 2050 года до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Энергостратегия до 2050 года будет готова к концу года», — сказал Шульгинов.

Ранее Шульгинов сообщил ТАСС, что новую энергетическую стратегию страны подготовят к середине 2023 года. Стратегия, в свою очередь, рассчитана до 2050 года.

Он объяснил, что необходимость изменения сроков связана с большим количеством неопределенностей в отрасли. Вместе с тем, по словам Шульгинова, ключевая роль в энергетике России будет отведена Дальнему Востоку.

Ранее Шульгинов сообщил, что Россия может избежать западных санкций путем сотрудничества с фирмами-страховщиками из «дружественных» стран, а также создания собственной компании по страхованию морских перевозок нефти.

Прежде он также указывал, что санкции западных стран в отношении России вызвали перебои в поставках энергоносителей и рост мировых цен на них. Шульгинов отмечал, что справиться с мировым энергетическим кризисом можно исключительно при условии восстановления естественных цепочек поставок топлива.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

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