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Экспорт топлива из России достигнет 15-месячного минимума

Bloomberg: экспорт нефти из РФ упадет до 15-месячного минимума

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Brendan McDermid/Reuters

Объем экспорта российской нефти приблизился к минимальному за 15 месяцев значению в связи с высоким внутренним спросом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на аналитические данные компании Vortexa в период с 1 по 20 августа.

По данным Vortexa, за вышеуказанный период Российская Федерация сократила отгрузку нефтепродуктов на 14%, а объем ежедневного экспорта нефти упал до 2,24 млн баррелей. Согласно информации агентства, это максимально низкий показатель с мая прошлого года.

В материале отмечается, что поставки дизельного топлива и газойля, на долю которых приходится порядка 45% российского экспорта нефти, снизились до уровня менее 1 млн баррелей в день. Поставки бензина и компонентов уменьшились на 43% — до 66 тыс. баррелей в день.

Согласно информации агентства, экспорт мазута из РФ упал до 624 тыс. баррелей в день, что тоже стало рекордно низким значением с марта предыдущего года.

До этого страховые компании проинформировали фрахтователей о росте дополнительных страховых взносов за экспорт нефти по Черному морю.

Ранее стало известно, что Индия и Китай стали меньше покупать нефть у России и Саудовской Аравии.

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