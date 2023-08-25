Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иностранным компаниям стало сложнее продавать бизнес в России

Reuters: Россия требует допскидки у зарубежных компаний при продаже ими бизнеса

close
100%
Shutterstock

Иностранные компании, которые собираются уйти с российского рынка, стали сталкиваться с еще большими сложностями при продаже бизнеса в стране. К действующим требованиям правительство РФ в некоторых случаях может одобрить сделку по выходу зарубежной фирмы из активов, только если она согласится продать бизнес с дополнительными скидками. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Правкомиссия по иностранным инвестициям может занизить рыночную стоимость бизнеса компании, сообщили собеседники агентству. В этом случае для его продажи владелец должен будет продать бизнес с дополнительным дисконтом в 20-30%. Повлиять на оценку сделки также могут Минэкономразвития и Центробанк РФ.

Кроме того, российские власти с большой долей вероятности откажут компании в продаже активов, если их стоимость составляет более $100 млн. Такие действия заметно осложняют уход иностранцев с рынка, подчеркнули источники. Поэтому зарубежные фирмы вынуждены искать альтернативные варианты по продаже российских активов.

Убытки иностранных компаний уже превысили $80 млрд из-за списаний и упущенной выгоды, следует из расчетов Reuters на основании отчетов. В числе тех, кто ведет переговоры о продаже активов в РФ, — Veon, «Яндекс» и итальянский банк Intesa Sanpaolo.

Сейчас для ухода из России иностранные компании должны или продать бизнес с дисконтом в 50%, или заплатить налог в размере не менее 10% от суммы сделки. Энергетические компании и банки также должны получить особое разрешение от президента РФ Владимира Путина.

Ранее Heineken продала бизнес в России производителю «Прелести» за €1.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях