Иностранным компаниям стало сложнее продавать бизнес в России

Иностранные компании, которые собираются уйти с российского рынка, стали сталкиваться с еще большими сложностями при продаже бизнеса в стране. К действующим требованиям правительство РФ в некоторых случаях может одобрить сделку по выходу зарубежной фирмы из активов, только если она согласится продать бизнес с дополнительными скидками. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Правкомиссия по иностранным инвестициям может занизить рыночную стоимость бизнеса компании, сообщили собеседники агентству. В этом случае для его продажи владелец должен будет продать бизнес с дополнительным дисконтом в 20-30%. Повлиять на оценку сделки также могут Минэкономразвития и Центробанк РФ.

Кроме того, российские власти с большой долей вероятности откажут компании в продаже активов, если их стоимость составляет более $100 млн. Такие действия заметно осложняют уход иностранцев с рынка, подчеркнули источники. Поэтому зарубежные фирмы вынуждены искать альтернативные варианты по продаже российских активов.

Убытки иностранных компаний уже превысили $80 млрд из-за списаний и упущенной выгоды, следует из расчетов Reuters на основании отчетов. В числе тех, кто ведет переговоры о продаже активов в РФ, — Veon, «Яндекс» и итальянский банк Intesa Sanpaolo.

Сейчас для ухода из России иностранные компании должны или продать бизнес с дисконтом в 50%, или заплатить налог в размере не менее 10% от суммы сделки. Энергетические компании и банки также должны получить особое разрешение от президента РФ Владимира Путина.

Ранее Heineken продала бизнес в России производителю «Прелести» за €1.