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Россия понизит экспортную пошлину на пшеницу с 30 августа

Минсельхоз: Россия с 30 августа понизит экспортную пошлину на пшеницу

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pexels.com

Минсельхоз России сообщил, что размер пошлины на экспорт пшеницы с 30 августа по 5 сентября снизится до 3,729 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пошлина на ячмень составит 431,8 рубля за тонну против 860,3 рубля ранее, при этом пошлина на кукурузу опустится 1,932 тысячи рублей против 2,495 тысячи рублей за тонну.

Ранее Минсельхоз России сообщил о том, что плавающие экспортные пошлины на зерно с 15 по 20 июня будут снижены. Размер пошлины на вывоз пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) уменьшится с 2 856,3 руб. до 2 629,6 руб. за тонну. То есть она снизится на 226,7 руб. Для кукурузы ставка упадет с 1 214,4 руб. до 1 189,6 руб. за тонну (минус 24,8 руб.). Пошлина на ячмень по-прежнему останется нулевой.

Механизм плавающей пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя заработал в России 2 июня 2021 года. Он пришел на смену фиксированным ставкам на вывоз зерна за рубеж. Цель меры — сдерживание роста цен на социально значимые продукты — хлеб, муку и подсолнечное масло. С июля прошлого года расчет данных пошлин переведен в рубли.

Минсельхоз определяет размер плавающей пошлины сроком на неделю. Пошлина рассчитывается исходя из индикативной цены согласно данным о заключаемых контрактах на Мосбирже.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что повышение МРОТ затронет 4,8 млн россиян.

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