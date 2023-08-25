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В России назвали последствия повышения МРОТ с 1 января 2024 года

Депутат Аксаков: рост МРОТ приведет к сокращению доходного неравенства в России

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«Газета.Ru»

Повышение минимального размера оплаты труда приведет к росту доходов населения, сокращению бедности и доходного неравенства в России. Такое мнение в беседе с Донецким агентством новостей высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Что касается зарплат, то они поднимаются у самых низкооплачиваемых работников. При этом индексация МРОТ и пересмотр коэффициента расчета в сторону повышения до 48% медианной зарплаты позволит увеличить размер социальных выплат по безработице, больничных, а также пособий по беременности и родам», — подчеркнул парламентарий.

Президент России Владимир Путин 22 августа заявил, что с 1 января 2024 года в стране запланировано опережающее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. По словам российского лидера, это повышение МРОТ будет гораздо выше темпов инфляции и роста зарплат в стране в целом.

28 июля соответствующий законопроект поддержала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Законопроект о повышении МРОТ в начале июля подготовил Минтруд РФ, он был анонсирован раньше. Согласно проекту, минимальный размер оплаты труда со следующего года увеличится на 18,5%, до 19 242 руб. Глава Минтруда РФ Антон Котяков 23 июня сообщал, что с учетом этого повышения МРОТ с 2022 по 2024 годы вырастет на 66,5%. С 2025 года в ведомстве планируют вернуться к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной зарплатой. Оно не должно быть ниже 48%.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что повышение МРОТ затронет 4,8 млн россиян.

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