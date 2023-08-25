Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Spiegel уличила Германию в недостаточной защите «Северных потоков»

Spiegel: Германия не приняла дополнительных мер по защите «Севпотоков»

close
100%
Swedish Coast Guard/AP

Германия не приняла дополнительных мер по защите «Северных потоков», несмотря на предупреждения о возможности терактов, пишет газета Spiegel.

По данным издания, военная разведка Нидерландов предупреждала Германию, что в июне 2022 года на газопроводах может произойти теракт.

После того как этот временной интервал миновал и нападения не произошло, Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите трубопровода в 2022 году, отмечает газета.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что федеральная прокуратура Германии не собирается прекращать расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По его словам, он не исключает запуск судебного разбирательства по этому вопросу. Он добавил, что в настоящее время у Германии нет доказательств того, что за терактом могли стоят США или Великобритания, о чем писали некоторые СМИ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях