Spiegel уличила Германию в недостаточной защите «Северных потоков»

Германия не приняла дополнительных мер по защите «Северных потоков», несмотря на предупреждения о возможности терактов, пишет газета Spiegel.

По данным издания, военная разведка Нидерландов предупреждала Германию, что в июне 2022 года на газопроводах может произойти теракт.

После того как этот временной интервал миновал и нападения не произошло, Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите трубопровода в 2022 году, отмечает газета.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что федеральная прокуратура Германии не собирается прекращать расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По его словам, он не исключает запуск судебного разбирательства по этому вопросу. Он добавил, что в настоящее время у Германии нет доказательств того, что за терактом могли стоят США или Великобритания, о чем писали некоторые СМИ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.