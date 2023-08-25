В России спрогнозировали значение индекса Мосбиржи на следующей неделе

Индекс Мосбиржи на следующей неделе может достигнуть отметки 3180 пунктов. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, комментируя снижение индекса Мосбиржи до 3132,07 пунктов на торгах в пятницу.

«Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российский рынок акций просел из-за укрепления рубля. Рубль в начале торгов укрепился, после чего быстро сдал позиции, обновив дневной минимум. Однако нисходящее движение не получило развития: на старте основной сессии рубль подорожал, выйдя в умеренный плюс. Наши фондовые индикаторы после просадки стали возвращать утраченные позиции вслед за дорожающей нефтью», — рассказал он.

По словам Бабина, сдерживающим фактором для индекса российских акций остается окончание рабочей недели, когда многие воздерживаются от покупок бумаг или продают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

«Если эти опасения не оправдаются, а внешний фон в понедельник будет хотя бы нейтральным, индекс Мосбиржи с большой вероятностью продолжит восстановление с ближайшей целью в районе 3180 пунктов», — подытожил эксперт.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга снизился на 0,28%, до 3137,37 пункта, долларовый РТС – на 0,73%, до 1043,51 пункта. По даным на 14:44 мск пятницы, индекс Мосбиржи достиг отметки в 3 157, 28 пунктов, долларовый РТС — 1050,9 пунктов.

Ранее в России спрогнозировали курсы валют на следующую неделю.