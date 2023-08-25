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Политолог заявил о неизбежности ухода стран БРИКС от доллара

Политолог Мендкович: уход от доллара стран БРИКС неизбежен

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Shutterstock

Уход от доллара стран БРИКС неизбежен. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его мнению, многие страны из-за санкционной политики Запада всерьез рассчитывают на введение новой мировой валюты, которая станет альтернативой американской.

«Совершенно очевидно, что от подобного рода последствий многие государства хотят застраховаться. Именно с этим и связан большой приток новых кандидатов в члены БРИКС за последние месяцы», — пояснил политолог.

Он добавил, что никто не желает, чтобы санкционная война, с которой сегодня успешно справляется Россия, завтра обратилась против Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов или других стран.

Завкафедры стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в свою очередь заявила, что у БРИКС впереди большие перспективы, однако предстоит преодолеть еще немало трудностей. По ее словам, объединению необходимо выстроить систему управления экономик стран-участниц.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Общественной службой новостей» заявил, что роль доллара постепенно будет становиться все менее заметной.

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