Авиасообщение между Россией и Мьянмой восстановится после 30 лет перерыва

Прямое регулярное авиасообщение России и Мьянмы восстанавливается после тридцатилетнего перерыва. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Согласно сообщению ведомства, Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай.

Ожидается, что компания приступит к полетам с 5 сентября 2023 года. Они будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю.

До этого консульский департамент МИД России сообщил, что Мьянма предоставляет безвизовый въезд на 30 дней для российских граждан до 30 июля следующего года. Уточнялось, что правило распространяется на российских туристов и деловых путешественников, въезжающих в Мьянму через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

26 июля заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявлял, что Россия будет работать над запуском прямых рейсов с максимальным количеством стран Африки.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.