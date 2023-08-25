Экономист призвал государство вмешаться в вопрос роста цен на продукты

Государство должно вмешаться в решение проблемы с возможностью повышения цен на продукты. Об этом телеканалу «360» сказал независимый эксперт рынка FMCG Александр Анфиногенов, комментируя просьбу российских производителей признать ослабление рубля основанием для роста цен.

«Сейчас в свете того, что и курс рубля [изменился], и затраты на логистику возросли, стараются использовать сложившуюся ценовую конъюнктуру. Но тут вопрос становится по большому счету государственным», — пояснил специалист.

Он уточнил, что вопрос введения государственного регулирования ценообразования назревал и до этого, однако в данный момент он стал еще острее. По мнению Анфиногенова, проблему необходимо решить до Нового года.

«Ситуация такая, что все равно наибольшую часть денег зарабатывают сети, а не сами производители», — заключил он.

25 августа газета «Известия» писала, что производители хотят чаще повышать цены из-за ослабления рубля и просят признать смену курса отечественной валюты основанием для изменения цен. Они обосновывают это ростом себестоимости производства и подорожанием закупок в иностранной валюте. Еще одним фактором роста цен называют рост тарифов грузовых перевозок.

Накануне пресс-служба Министерства сельского хозяйства России сообщила, что цены на овощи «борщевого набора» продолжат снижение в конце августа — сентябре, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее в Госдуме призвали отменить два налога для снижения цен на топливо.