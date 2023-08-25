Правительство одобрило стратегию развития обрабытывающей промышленности РФ на семь лет

Правительство РФ одобрило Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности в РФ до 2030 и 2035 годов. Об этом сообщается на сайте правительства.

В связи с этим руководителям Минфина и Минпромторга было поручено проработать и до 1 сентября 2023 года представитель правительству предложения по источникам финансирования мероприятий из стратегии, подлежащих включению в федеральный проект «Развитие производства средств производства».

23 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию по обрабатывающей промышленности с одной поправкой.

До этого Мишустин заявил о необходимости добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей экономики.

При этом ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.