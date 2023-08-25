Сбер назвал сумму налога на сверхприбыль, которую перечислит в бюджет

Сбер заплатит в российский бюджет налог на сверхприбыль в размере 3 млрд рублей до 30 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд рублей. Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года», — отметили в пресс-службе Сбербанка.

Там уточнили, что Сбер — один из крупнейших налогоплательщиков России. В прошлом году банк заплатил налог на прибыль в размере 310 млрд рублей. Кроме того, по итогам 2022 года Сбера выплатил дивиденды в размере 565 млрд рублей.

Российский лидер Владимир Путин августа подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний в размере 10%. Сбор устанавливается для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Сумму налогоплательщик будет определять самостоятельно.

Десятипроцентный налог нужно заплатить не позднее 28 января 2024 года, а если обеспечительный платеж будет перечислен в этом году в период с 1 октября по 30 ноября, ставка составит 5%. От уплаты налога освобождены предприятия малого и среднего бизнеса, плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании, созданные после 1 января 2021 года.

Ранее в России посетовали на усиление налогового бремени из-за разового взноса в бюджет.