Греция расторгла контракт с РФ на техобслуживание ЗРК «Тор» и «Оса»

Греция расторгла контракт с Россией на техобслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ», сообщает портал pronews.gr.

По информации издания, правительство решило отказаться от «программы поддержки вооружений», то есть закупки запчастей и услуг, и «не подписывать новые контракты» (FOS)».

«Новых контрактов на поддержку <...> мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М1» и более старых «Оса-АКМ» не будет», — говорится в секретном документе, просочившемся через парламент, от имени министра национальной обороны Никоса Дендиаса, на который ссылается портал.

СМИ отмечает, что имеющихся запасных частей хватит лишь на несколько месяцев, а их наличие и так невелико.

В 2018 году Россия и Греция подписали соглашение об обслуживании военной техники под названием «Продление срока службы систем вооружения». В Греции на вооружении стоят, в частности, российские ЗРК С-300 (S-300PMU-1), которые «недофункционируют» в стране из-за недостаточного выполнения минобороны Греции соответствующего контракта, и «Тор-М1» — последних в греческой армии насчитывается 21, уточняет портал. По мнению автора статьи, С-300, скорее всего, перенаправят через третьи страны на Украину.

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