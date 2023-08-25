В РФ выросла стоимость посуточной аренды жилья

Стоимость посуточной аренды жилья в России за год увеличилась на 15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финтехкомпании «ЮKassa», сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и компании автобусных перевозок Ecolines RUS.

Согласно результатам исследования, средняя стоимость аренды жилья в России этим летом составила 4 220 рублей за сутки.

«За год цены выросли на 15%. В среднем туристы бронируют жилье на трое суток и тратят на аренду 13 350 рублей», — говорится в сообщении.

В тройку лидеров по ценам на посуточную аренду жилья вошли Сочи, Санкт-Петербург и Геленджик. Там можно арендовать жилье на сутки за 5 080 рублей, 4 740 рублей и 4 690 рублей соответственно.

До этого опрос СК «Росгосстрах» показал, что большинство — 63% — россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье, а 25% из них арендуют недвижимость в данный момент. Самая популярная причина, по которой россияне арендуют жилье, — это нежелание быть привязанным к одному месту.

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