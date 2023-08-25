Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ выросла стоимость посуточной аренды жилья

РИА Новости: стоимость посуточной аренды жилья в России за год выросла на 15%

close
100%
Depositphotos

Стоимость посуточной аренды жилья в России за год увеличилась на 15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финтехкомпании «ЮKassa», сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и компании автобусных перевозок Ecolines RUS.

Согласно результатам исследования, средняя стоимость аренды жилья в России этим летом составила 4 220 рублей за сутки.

«За год цены выросли на 15%. В среднем туристы бронируют жилье на трое суток и тратят на аренду 13 350 рублей», — говорится в сообщении.

В тройку лидеров по ценам на посуточную аренду жилья вошли Сочи, Санкт-Петербург и Геленджик. Там можно арендовать жилье на сутки за 5 080 рублей, 4 740 рублей и 4 690 рублей соответственно.

До этого опрос СК «Росгосстрах» показал, что большинство — 63% — россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье, а 25% из них арендуют недвижимость в данный момент. Самая популярная причина, по которой россияне арендуют жилье, — это нежелание быть привязанным к одному месту.

Ранее россиян предупредили об опасности ипотеки под 0,1%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях