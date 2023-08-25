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Российский банк раскрыл схему мошенничества, связанную с ростом ключевой ставки

ВТБ предупредил о предлагающих высокие ставки по вкладам мошенниках

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ВТБ

Мошенники стали заманивать клиентов банков вкладами, гарантирующими высокий процент доходов на фоне роста ставки, установленной Центробанком РФ. Об этом пишет РБК, ссылаясь на специалистов банка ВТБ.

Отмечается, что мошенники звонят клиентам и упоминают в разговоре новость о росте процентов по депозитам в банках из-за роста ключевой ставки.

Звонящий с неизвестного номера собеседник представляется сотрудником портала «Госуслуги» и предлагает разместить средства на «безопасном счете» и предоставить «кешбэк с накоплений». Затем он переключает доверчивого клиента на «сотрудника Центробанка», который в процессе разговора выманивает у собеседника коды из СМС, логины и пароли из приложений. Затем мошенники выводят деньги со счета и пропадают.

Согласно данным отчета ЦБ, в первой половине 2023 года мошенники украли у россиян через систему быстрых платежей (СБП) свыше 1,3 млрд руб. Уточняется, что количество хищений с помощью СБП составило 32 246. В общем объеме похищенных у россиян мошенниками средств на переводы через СПБ приходится 16,25%. Учет количества хищений по этому каналу Центробанк стал вести в 2023 году

Ранее стало известно, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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