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Назван объем украденных у россиян через СБП средств

«Ведомости»: за полгода мошенники украли у россиян через СБП свыше 1,3 млрд руб

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Александр Кряжев/РИА Новости

В первой половине 2023 года мошенники украли у россиян через систему быстрых платежей (СБП) свыше 1,3 млрд руб. Об этом пишет издание »Ведомости» со ссылкой на отчет Банка России (Центробанка).

Уточняется, что количество хищений с помощью СБП составило 32 246. В общем объеме похищенных у россиян мошенниками средств на переводы через СПБ приходится 16,25%. Учет количества хищений по этому каналу Центробанк стал вести в 2023 году.

Сообщается, что за период с января по июнь мошенники похитили у граждан 8 млрд руб., это на треть больше, чем за первую половину 2022 года. При этом вернуть получилось менее 5% украденных средств.

До этого ЦБ РФ сообщил, что мошенники увели со счетов россиян 3,6 млрд рублей в апреле-июне.

46,5% атак во втором квартале совершалось с использованием методов социальной инженерии (обмана пользователя с целью узнать у него данные банковской карты — «Газета.Ru»). Число подобных атак выросло на 31,51% до 18 443. Также выросло число атак с компрометацией аутентификационных или учетных данных пользователей.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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