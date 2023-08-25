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Китайский эксперт заявил об отсутствии козырей у Запада для помощи Киеву

Эксперт Цуй Хэн: финансовая помощь Запада Киеву достигла критической отметки

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По словам младшего научного сотрудника центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэня, военная и финансовая помощь, оказываемая странами Запада Украине, достигла критической отметки. Он сообщил агентству РИА Новости, что у США и Евросоюза осталось немного козырей, которые они могут использовать.

Аналитик отметил, что конфликт на Украине вошел в стадию стратегического равновесия, и ни одна из сторон не может достичь прорыва на линии фронта. Он также указал, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, о котором некоторое время назад говорили громко, принесло ограниченные результаты.

Цуй Хэн напомнил, что в последние дни Москва закрывала аэропорты и финансовый центр, и, по его мнению, такие действия со стороны Киева направлены на разрушение стратегии России по изоляции большинства людей от войны. Он считает, что Украина стремится причинить ущерб политике президента Владимира Путина, которая направлена на поддержание политической стабильности в России.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.

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