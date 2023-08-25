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Названо преимущество для Аргентины при вступлении в БРИКС

Вступление Аргентины в БРИКС представляет большие возможности для экспорта

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Martin Villar/Reuters

Глава Министерства иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил РИА Новости, что вступление Аргентины в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) открывает большие возможности для развития внешней торговли страны. Он отметил, что участие в этой организации, в которой находятся страны, являющиеся важными торговыми партнерами Аргентины, представляет интересный вызов и возможность расширения экспорта.

Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, где лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки встретились. Россию представлял глава МИД Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин принял участие в саммите через видеоконференцию.

В ходе саммита президент Южной Африки Сирил Рамафоса официально пригласил Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию присоединиться к БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года.

В Госдепе отреагировали на расширение БРИКС. Соединенные Штаты предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они захотят сотрудничать. Об этом в интервью рассказал официальный представитель американского Госдепартамента, пожелавший остаться анонимным.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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